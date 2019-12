Liberados resultados do Programa Nacional de Controle de Resíduos e Contaminantes

Brasília, 17 – A Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura publicou os resultados do Programa Nacional de Controle de Resíduos e Contaminantes nas culturas agrícolas de abacaxi, alface, alho, amêndoa (Prunus dulcis),amêndoa de cacau, amendoim, arroz, avelã (Corylus avellana),banana, batata, beterraba, café, castanha de caju, castanha do Brasil, cebola, cenoura, cevada malteada, farelo de soja, feijão, goiaba, kiwi, laranja, limão, maçã, mamão, manga, melão, milho, morango, pêra, pimenta do reino, pimentão, pistache (Pistacia vera),soja, suco de uva, tomate, trigo, uva, vinho e de que trata o Plano Nacional de Controle de Resíduos e Contaminantes em Produtos de Origem Vegetal no 2º semestre de 2015 (2015.2), no ano de 2016, no ano de 2017 e no ano de 2018.

A Portaria 267 com os resultados está publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira.

O ato ainda informa que ações de investigação a campo foram adotadas pelo Ministério da Agricultura para identificar as possíveis causas da presença de resíduos de agrotóxicos não autorizados, assim como resíduos de agrotóxicos e contaminantes acima dos limites máximos permitidos pela legislação em vigor.