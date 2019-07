Liberado para resolver assuntos particulares, Everton desfalca Grêmio em treino

O atacante Everton não participou do treinamento do time do Grêmio, nesta segunda-feira, em Porto Alegre. O jogador, que negocia com o Arsenal sua transferência para o time inglês, foi liberado para resolver assuntos particulares em Fortaleza, no Ceará, segundo informou o clube gaúcho.

Caso a negociação seja fechada, o Grêmio vai ficar com 50% dos direitos do atleta. O empresário Gilmar Veloz teria 30%, o investidor Celso Rigo receberia 10% e o Fortaleza ganharia outros 10%. Esta divisão seria o principal problema para o acerto da contratação, cujo valor precisará ser fatiado em quatro partes.

O técnico Renato Gaúcho treinou a equipe visando o jogo de quinta-feira, às 21h30, diante do Libertad, em Porto Alegre, pelo confronto de ida das oitavas de final da Libertadores. A segunda partida será no dia 1º de agosto, em Assunção, no Paraguai.

Se no Gre-Nal do último sábado, no Beira-Rio, o comandante optou por escalar uma equipe repleta de reservas, preservando os titulares para o desafio pelo torneio continental, frente ao time paraguaio o treinador poderá colocar em campo o que tem de melhor à disposição. Paulo Victor, Leonardo, Kannemann e André, que sequer foram relacionados para o clássico gaúcho, treinaram normalmente e vão estar em campo neste confronto inicial do mata-mata.

O time mais provável do Grêmio para o primeiro duelo com o Libertad deverá formar com: Paulo Victor; Leonardo, Geromel, Kannemann e Cortez; Matheus Henrique, Maicon, Alisson, Jean Pyerre e Everton; André.