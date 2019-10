Liberadas crianças, adolescente e mulher baleados na Zona Norte

Rio – A direção do Hospital Estadual Getúlio Vargas informou que já foram liberadas as duas crianças, o adolescente e a mulher baleados na tarde de sexta-feira (4), durante um tiroteio na comunidade do Dique, no Jardim América, no Rio. As vítimas são Angelo Arthur Carvalho, 4 anos, ferido de raspão na cabeça, Isabelle Oliveira Soares, 2 anos, baleada na coxa, Maria Graciete Cavalcanti, 52 anos e um adolescente de 14 anos.

Segundo a PM, equipes do 16º BPM (Olaria) realizam uma ação para reprimir o crime organizado na Comunidade do Dique. Durante as incursões, criminosos armados atiraram contra os policiais e houve confronto. As duas crianças, o adolescente e a mulher foram feridas e socorridas pelas equipes ao Hospital Estadual Getúlio Vargas.