Liberação de recursos do Funcafé no acumulado do ano soma R$ 1,5 bi, diz CNC

São Paulo, 7 – O Conselho Nacional do Café (CNC) informou que até a quinta-feira, 6, a liberação de recursos do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira (Funcafé) no ano somava R$ 1,523 bilhão, ou 37,2% do total contratado por bancos e cooperativas de crédito no atual ciclo, que soma R$ 4,095 bilhões.

Para a safra 2020, o Funcafé disponibiliza um total de R$ 5,710 bilhões.

Conforme o CNC, do volume repassado até agora R$ 706,4 milhões foram destinados à comercialização, o que corresponde a 30,7% do disponibilizado para esta linha; R$ 382,4 milhões para custeio (23,9%); R$ 243,1 milhões ao financiamento para aquisição de café – FAC (21,1%); e R$ 190,9 milhões para capital de giro (29,4%).

