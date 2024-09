Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 27/09/2024 - 19:01 Para compartilhar:

ROMA, 27 SET (ANSA) – Fontes de segurança do Líbano temem “centenas de mortos” após o ataque aéreo de Israel contra Beirute nesta sexta-feira (27), em meio ao aumento da tensão na região.

As vítimas do ataque aéreo de Israel em Beirute poderão ser “centenas”, incluindo muitos civis, relataram.

De acordo com as fontes, as operações de resgate são ainda mais complicadas pela enorme quantidade de destroços causados pelos bombardeios israelenses. (ANSA).