Líbano tem mais de 400 mil crianças deslocadas por guerra

15/10/2024 - 11:01

ROMA, 15 OUT (ANSA) – O número de crianças deslocadas no Líbano nas últimas três semanas ultrapassa 400 mil, segundo um alto funcionário do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), que alertou sobre uma possível “geração perdida” devido à guerra entre Israel e o grupo xiita Hezbollah.

Para aliviar as tragédias do conflito, que, de acordo com o Ministério da Saúde libanês, já matou mais de 2 mil pessoas, incluindo pelo menos 125 crianças, o Unicef e o Programa Mundial de Alimentos da ONU (PMA) cobraram um maior financiamento frente à “crescente” necessidade no Líbano, onde centenas de milhares estão deslocados.

“Estamos nos preparando para uma realidade onde as necessidades só aumentam”, declararam, em comunicado conjunto, o vice-diretor executivo do Unicef, Ted Chaiban, e o vice-diretor executivo do PMA, Carl Skau. “Precisamos de mais financiamento, sem condições”, acrescentaram. (ANSA).