Líbano diz que 400 mil pessoas já fugiram para Síria

07/10/2024 - 18:01

BEIRUTE, 7 OUT (ANSA) – O Líbano informou nesta segunda-feira (7) que mais de 400 mil pessoas fugiram para a Síria em cerca de duas semanas em virtude dos recentes ataques de Israel no país.

De acordo com Beirute, uma parte dos indivíduos que deixaram o território libanês eram sírios que decidiram voltar ao seu país natal, que também está devastado pela guerra.

A imprensa local informou que os subúrbios ao sul da capital do Líbano foram alvos de novas ofensivas israelenses, horas após Israel alertar a população local a evitar a região costeira.

“As IDF não têm interesse em prejudicar vocês, mas permanecer nas praias da zona sul do rio Havali colocará suas vidas em perigo”, informou o Exército israelense em um aviso em árabe aos habitantes locais.

As forças de Israel explicaram que a região entrou na mira do país em virtude das atividades do Hezbollah na área. (ANSA).