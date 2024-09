Líbano anuncia que 14 socorristas morreram em bombardeios israelenses em 48 horas

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 29/09/2024 - 11:15 Para compartilhar:

O Líbano anunciou neste domingo que 14 socorristas morreram em bombardeios israelenses contra redutos do movimento islamista Hezbollah no leste e no sul do país, e na periferia de Beirute, onde o líder da organização, Hassan Nasrallah, foi eliminado.

“Esta série de bombardeios matou 14 paramédicos em dois dias”, afirmou o Ministério da Saúde do Líbano em um comunicado, no qual condena com “veemência os reiterados ataques do inimigo israelense contra centros médicos e os paramédicos que não participam nas hostilidades”.

jos-aya/an/meb/fp