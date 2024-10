Liam Payne trocou mensagens com Nicole Scherzinger antes de morrer, revela amigo

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 25/10/2024 - 8:59 Para compartilhar:

Liam Payne (1993-2024) trocou mensagens com Nicole Scherzinger, de 46 anos, no dia em que morreu, em 16 de outubro, aos 31 anos de idade, após cair de uma altura de aproximadamente 13 metros, em um hotel em Buenos Aires, na Argentina.

A conversa entre os dois foi revelada pelo compositor Andrew Lloyd Webber, 76, amigo pessoal de Scherzinger. A ex-Pussycat Dolls foi uma das idealizadoras do One Direction, boy band que tinha Payne como integrante, formada por participantes do programa ‘The X Factor UK’.

Webber contou sobre as interações entre Scherzinger e Payne em entrevista à revista norte-americana Billboard.

“Acho que algo que ainda não foi dito e que acredito que posso dizer é que ela obviamente foi a mentora do Liam, desde o One Direction”, afirmou Webber. “Na quarta-feira [16 de outubro] que ele morreu, ela estava trocando mensagens com ele, naquele mesmo dia”, completou.

Ele ainda ressaltou o profissionalismo de Nicole com sua apresentação de “Sunset Blvd”, mesmo após ficar sabendo da morte do amigo.

“Ela havia acabado de ficar sabendo que ele morreu. E o fato dela mesmo assim ter feito o show é extraordinário. Quer dizer, ela é maravilhosa, uma mulher maravilhosa. Ela é, sem dúvidas, uma das melhores artistas com quem já trabalhei”.

Nicole Scherzinger compartilhou um post em seu perfil no Instagram lamentando a morte de Liam Payne. Na publicação, ela colocou cliques ao lado do músico e de outra amiga, Kelly Rowland.

“Caro Liam, Eu sempre vou valorizar e valorizar o tempo que compartilhamos juntos, de quinze anos atrás, quando o One Direction nasceu, até algumas semanas atrás”, disse.

“Foi uma bênção trabalhar com você. Nós compartilhamos o mesmo amor e a mesma paixão pela música e eu sempre vou lembrar das conversas significativas e alegres que tivemos. Foi tão difícil processar que você não está mais aqui, mas sou grata por ter conhecido seu coração gentil, sua alma doce e seu caráter”, encerrou.

