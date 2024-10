Liam Payne: saiba por que morte do cantor é tratada como suspeita

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 18/10/2024 - 9:10 Para compartilhar:

Embora a perícia tenha confirmado que Liam Payne morreu pulou do terceiro andar de um hotel em Buenos Aires, na Argentina, na quarta-feira, 16, aos 31 anos, a morte do ex-integrante do One Direction é tratada como suspeita.

Em entrevista ao jornal argentino Clarín, o perito da necrópsia Marcelo Roma confirmou que o artista estava sozinho no quarto quando pulou da sacada, e a principal suspeita é que ele tenha feito isso em meio a “um surto causado pelo abuso de substâncias”.

Entretanto, a morte é tratada como suspeita, pois a polícia investiga o que aconteceu antes da queda e quem forneceu drogas ao músico.

“As 25 lesões descritas na autópsia são compatíveis com as produzidas em uma queda daquela altura”, disse o perito. Roma ressaltou ainda que Payne não tinha lesões do tipo “defensivo”, como se tivesse brigado com alguém antes de cair.

A necrópsia também confirmou que os machucados encontrados no corpo eram todos recentes e, dessa forma, foi descartado o envolvimento de terceiros na queda. A causa da morte após a queda foram politraumatismos e hemorragias pelo corpo.

Pouco antes do ocorrido, um funcionário do hotel já havia ligado para o serviço de emergência para solicitar ajuda com um “homem agressivo” que estaria sob efeitos de álcool e drogas. O mesmo funcionário encontrou o corpo do artista em um pátio interno do estabelecimento e, quando a ambulância chegou ao local, ele já estava sem vida.

Ao inspecionarem o quarto do cantor após a morte, policiais encontraram móveis e uma televisão destruídos, isqueiros, diversos medicamentos, como calmantes e energizantes, e um pó branco, levado a laboratório para descobrir se era alguma droga e de qual tipo ela seria. As autoridades ainda aguardam o resultado de exames feitos no corpo para identificar se Payne havia feito uso de álcool ou drogas ilícitas.

Ainda segundo o relatório da perícia, Liam Payne não tentou se proteger ao pular da sacada, o que indica que ele estaria em um estado de “parcial ou totalmente inconsciente”.