Liam Payne foi ‘caçado’ por traficantes antes de morrer, revela amigo

Liam Payne sofreu uma recaída no vício em drogas após ser assediado por traficantes durante sua estadia na Argentina, segundo relato de um amigo do cantor.

O ex-integrante da banda One Direction, que morreu aos 31 anos de idade, no dia 16 de outubro, estava há pelo menos duas semanas sem usar qualquer tipo de droga e passava por tratamento psiquiátrico em Miami, nos Estados Unidos, cidade onde estava começando uma nova vida ao lado da namorada, Kate Cassidy.

Contudo, a viagem para a América do Sul abalou a estabilidade do artista, que teve drogas levadas para seu consumo diretamente para sua suíte no hotel CasaSur, em Buenos aires.

Um exame toxicológico inicial feito no corpo do cantor revelou que ele havia consumido uma série de substâncias, entre elas cocaína e crack.

“Liam estava limpo há semanas. Ele tinha ido para a reabilitação mais de uma vez. Ele tinha feito tratamento no Reino Unido e na Califórnia. E ele tinha sido recentemente levado por um novo psiquiatra na Flórida. Todos ao redor de Liam esperavam que ele estivesse no caminho da recuperação”, iniciou ao “Daily Mail”.

“Ele foi para a Argentina para renovar seu visto para os EUA, onde teve que passar por exames médicos por causa de seu histórico com álcool e drogas. Os resultados dos testes foram bons. Liam estava 100 por cento sóbrio. Mas quando ele fez o check-in no hotel, em algum momento alguém começou a lhe dar drogas”, completou a fonte.

“Liam tinha se esforçado muito para ficar limpo, então eles o caçaram. Essas pessoas só se importam com dinheiro. Eles não se importavam com sua saúde”, lamentou.

Pelo menos dois funcionários do hotel CasaSur estão sendo investigados por terem fornecido drogas para o cantor nos dias que antecederam sua morte.

Os homens são acusados de contrabandear vários narcóticos para a suíte de Liam. Os entorpecentes teriam sido levados para o cantor dentro de uma caixa de sabonete encontrada no quarto.

Liam Payne caiu do terceiro andar, uma altura de aproximadamente 13 metros, sofrendo morte instantânea em decorrência de politraumatismo e hemorragia.