Liam Payne, ex-One Direction, recebeu conta de R$ 200 mil em bar de hotel no Brasil

Liam Payne, ex-One Direction, contou nesta sexta-feira (4) em uma live com fãs em seu Instagram que, em uma de suas visitas ao Brasil, acabou com uma conta de 30 mil libras (quase R$ 215 mil reais) no bar do hotel em que estava hospedado. As informações são da revista Quem.

“Minha memória favorita do Brasil foi quando eu acabei com uma conta de 30 mil libras no bar enquanto fazia meus próprios drinks. Eu aprendi a fazer coquetéis para a equipe inteira e, no fim da noite, eu estava tocando como DJ e me deram a conta. Eu fiquei tipo: ‘Eu não vou pagar por drinks que eu estava fazendo para outras pessoas'”, disse o cantor.

O cantor continuou seu relato, para o choque dos fãs: “Ninguém da equipe me deu uma gorjeta, e todos foram embora, me deixando com a conta. Então, eu coloquei tudo no quarto de outra pessoa (risos), pulei na piscina esquecendo que eu estava com sapatos muito caros que eu precisava para o show no dia seguinte e acabei com meus sapatos preferidos”, disse.

Se divertindo com a história, Liam disse que gostaria de voltar ao Brasil: “Foi uma boa festa na piscina, eu estava fazendo mojitos. Nós deveríamos voltar para o Brasil, eu quero ir ao Brasil, falem para alguém me contratar”, disse o cantor, que acabou sendo avisado por alguém de sua equipe que já estava com agenda para visitar o país.

De acordo com a Quem, ao conversar com fãs na rede social Discord, Liam contou que está com uma viagem marcada para o Brasil para o fim deste ano, porém não revelou mais detalhes.

