16/10/2024 - 18:45

O músico britânico Liam Payne, ex-integrante do grupo One Direction, morreu nesta quarta-feira (16) aos 31 anos, “ao cair do terceiro andar de um hotel” em Buenos Aires, informou a polícia.

“Liam James Payne, compositor e guitarrista, ex-integrante da banda One Direction, morreu hoje ao cair do terceiro andar de um hotel em Palermo”, escreveu a polícia em comunicado.

