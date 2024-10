Liam Payne, ex-One Direction, morre ao cair de hotel na Argentina

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 16/10/2024 - 22:35 Para compartilhar:

O músico britânico Liam Payne, ex-integrante do grupo One Direction, morreu nesta quarta-feira (16), aos 31 anos, “ao cair do terceiro andar de um hotel” em Buenos Aires, sem que estivessem claras as causas do incidente, enquanto dezenas de fãs se reuniam nas imediações do lugar para se despedirem do músico britânico.

“Liam James Payne, compositor e guitarrista […], morreu hoje ao cair do terceiro andar de um hotel em [o bairro de] Palermo”, escreveu a polícia em comunicado, a detalhar que uma chamada ao número de emergência 911 “informava sobre um homem agressivo que poderia estar sob efeito de drogas ou álcool”.

A imprensa local difundiu um áudio atribuído a esse contato com 911 do encarregado do hotel Casa Sur, no qual se ouve: “Temos um hóspede que exagerou nas drogas e está destruindo toda o quarto, assim que necessitamos que venham […] Tem uma varanda e estamos com medo de que faça algo que ponha em risco sua vida”.

O porta-voz do Ministério da Segurança de Buenos Aires emitiu outro comunicado no qual informou que, “quando os agentes chegaram, o encarregado afirmou que ouviu um barulho alto no prima interno traseiro do hotel” e constataram “o falecimento de um homem que havia se jogado da varanda de seu quarto”.

Poucos minutos após a notícia, centenas de fãs e curiosos se reuniram na porta do hotel, sob a vigilância de uma dezena de policiais.

“Sinto que é uma parte da adolescência que se perde, que se vai com eles”, declarou Lena Duek, de 21 anos, lembrando que a banda a acompanhou entre os 12 e 16 anos e que tinha esperanças de que um dia se reunisse novamente.

A socialite americana Paris Hilton escreveu na rede social X: “É tão triste ouvir a notícia do falecimento de Liam Payne. Envio amor e condolências à sua família e entes queridos. Descanse em paz, meu amigo.”

– ‘Lesões muito graves’ –

Payne apresentava “lesões muito graves, incompatíveis com a vida, resultado de sua queda […] Não houve possibilidade de reanimação”, disse em declarações ao canal argentino TN o titular do Sistema de Atenção Médica de Emergência (Same), Alberto Crescenti.

O funcionário relatou que a chamada ao 911 foi recebida às 17h04 locais (mesmo horário em Brasília) e que, sete minutos depois, uma equipe chegou e “comprovou o falecimento deste homem”.

Não estavam claras, por enquanto, as razões da queda do músico, que segundo o chefe do Same ocorreu de uma altura “de cerca de 13 ou 14 metros”.

Sobre seu falecimento, Crescenti afirmou que era necessário esperar os resultados da autópsia, mas que Payne “aparentemente tinha fratura de base do crânio”.

Por volta de 20h30, o corpo de Payne foi levado do hotel por um caminhão dos bombeiros, entre lágrimas e aplausos solenes de alguns fãs.

“Eu vi nas notícias e, quando percebemos que era perto de onde moro, me aproximei. A notícia me pegou de maneira horrível”, disse Pilar Bilik, de 27 anos, no local.

O jornal local Clarín publicou fotos atribuídas ao interior do quarto ocupado por Payne, nas quais é possível ver uma mesa com restos de pó branco, papel alumínio e um isqueiro, além de uma televisão com a tela quebrada.

No dia 2 de outubro, Payne esteve em uma apresentação de seu ex-companheiro de banda Niall Horan em Buenos Aires.

– Fenômeno –

O One Direction, que se tornaria um fenômeno, surgiu em 2010, quando os então adolescentes Payne, Horan, Harry Styles, Louis Tomlinson e Zayn Malik se apresentaram no reality show britânico “The X Factor”.

Em 2016, porém, eles anunciaram uma pausa indefinida, mas disseram que não se separariam.

Payne divulgou que estava trabalhando em um álbum solo no mesmo ano, seguindo os passos de outros membros da banda.

O single “Strip that Down” de Payne alcançou o terceiro lugar nas paradas do Reino Unido e o décimo lugar na parada da Billboard nos Estados Unidos. Em 2019, lançou seu álbum “LP1”.

Nascido em 29 de agosto de 1993, ele esteve no “The X Factor” duas vezes antes de vencer com a banda. Teve vários créditos como compositor no catálogo do One Direction.

No auge da fama, a banda se tornou um dos shows ao vivo de maior bilheteria do mundo.

Nos últimos anos, Payne falou abertamente sobre sua luta contra o alcoolismo e os problemas que acompanham a fama.

Em um vídeo de 2023 postado no YouTube, Payne disse que passou um tempo em um centro de reabilitação e falou sobre um esforço para parar de beber: “Eu me tornei alguém que realmente não reconhecia mais”, disse.

No ano passado, o cantor revelou que estava trabalhando em um segundo álbum e lançou um single em março de 2024.