Liam Payne bancava despesas da ex-namorada que chegavam a quase R$ 150 mil, diz site

A influenciadora Kate Cassidy, ex-namorada de Liam Payne, supostamente recebia do cantor uma pensão mensal de US$ 10.000, cerca de R$ 60 mil. Segundo o site Page Six, fontes próximas da modelo afirmam que o valor era utilizado para despesas que chegavam até US$ 25.000 (cerca de R$ 150 mil).

Além da “mesada”, Kate também podia utilizar o cartão de crédito do famoso livremente ao fazer compras com Adele Cany, estilista de longa data e amiga de Payne, que financiava essas viagens.

Algumas semanas antes do trágico acidente em 16 de outubro, Cassidy e o cantor haviam se mudado para uma casa alugada em Wellington, Flórida, mas o jornal TMZ apurou que a residência voltou ao mercado no final de outubro, por US$ 9.950.

Após a modelo deixar a residência, amigos próximos afirmaram ao Page Six que ela consegue se manter normalmente: “Kate tem dinheiro próprio, então não é como se ela não tivesse onde ficar. Ela não tem o dinheiro que Liam tinha, é claro, mas ela não está quebrada.”

“Ela ganha dinheiro por meio de parcerias de mídia social. Ela não viverá o mesmo estilo de vida que vivia com Liam, mas ela ficará bem”, completaram os amigos.

A fonte ainda cita o testamento do cantor, que ainda não se tornou público, afirmando que Kate não tentará adquirir nenhum valor: “Ela diz que não vai reivindicar nada do patrimônio dele porque eles não eram casados ​​e ele tem um filho”. A criança citada é Bear, filho de 7 anos de Payne com a cantora inglesa Cheryl: “Não é dela para reivindicar”.

