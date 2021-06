Liam Payne afirma ter pensado em suicídio durante One Direction

Durante uma entrevista ao podcast “O diário de um CEO”, Liam Payne falou sobre uma parte da fama que ninguém imaginava. O ex-One Direction confessou que o sucesso, combinado com álcool e drogas, o levaram ao “fundo do poço”.

“Eu estava preocupado com o quão fundo meu poço seria. Onde é o fundo do poço para mim? E você nunca teria visto isso. Eu era muito bom escondendo as coisas. Ninguém teria visto”, contou. Durante este período, Liam chegou a pensar em suicídio. “Sim. Existem coisas das quais nunca falei. Era muito, muito, muito grave. Foi só após me ver depois (disso) que eu pensei: ‘Ok, preciso me consertar’. Existem algumas imagens minhas num barco e eu estava totalmente inchado. Chamo isso de minha cara de ‘remédios e bebida’. Meu rosto estava, tipo, dez vezes maior do que está agora. Eu não gostava muito de mim, e mudei”, continuou.

O cantor acredita que os problemas começaram com a pressão psicológica causada pela fama. “Num certo ponto, eu só pensei: ‘Bom, vou fazer uma festa para uma pessoa só’, e isso pareceu continuar por muitos anos da minha vida. E aí você olha para trás e vê quanto tempo você passou bebendo e pensa: ‘Jesus, é muito tempo’, mesmo para alguém tão novo quanto eu era. Era muito louco, mas era o único jeito de tirar a frustração do dia. Como um adolescente, a única coisa que você precisa é liberdade para fazer suas próprias escolhas e liberdade para fazer coisas.” Para finalizar, Liam elogiou o amigo Harry Styles, dizendo que ele é um garoto adorável. “Ele estava checando como eu estava. É quase como se algumas pessoas tivessem um sexto sentido sobre quando você está passando por algo e decidem ver se está tudo bem. Ele é bem assim.”

