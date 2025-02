Liam Gallagher é cobrado por ingressos cancelados e dispara: ‘Saia do meu pé’

Liam Gallagher, de 52 anos, usou o seu perfil no X, antigo Twitter, para rebater, de forma ríspida, uma fã que o questionou sobre a sucessão de cancelamentos de ingressos para os shows que a banda Oasis fará no Reino Unido.

A Ticketmaster anulou ingressos que foram comprados com a ajuda de bots – robôs. Ao ser cobrado a respeito da situação, Liam respondeu rebateu de forma indelicada.

“Liam, o que você acha da situação dos ingressos? Acha que os fãs são robôs e estão recebendo seu dinheiro de volta?”, perguntou a fã. “Eu não faço as regras, estamos tentando fazer a coisa certa, é o que é. Eu sou o cantor, saia do meu pé”, disparou.

A jovem, por sua vez, respondeu: “Não estou no seu pé, só queria saber se você já viu.” O cantor, então, completou: “Eu vejo tudo o que trabalho”.

