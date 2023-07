Lia Clark revela detalhes do aguardado single com Pabllo Vittar: ‘Muita coreografia e sensualidade’

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 03/07/2023 - 11:35 Compartilhe

Uma parceria de peso está prestes a ser lançada no cenário musical brasileiro. Lia Clark e Pabllo Vittar se uniram para lançar o aguardado single “Sereia”, uma faixa que promete conquistar o público com muita coreografia, sensualidade e talento. Com altas expectativas, a faixa chega nesta quinta-feira, dia 6 de julho, em todas as plataformas digitais, enquanto o clipe estreia na sexta-feira, 7.

A canção, que traz uma mistura única do rave funk com o pop, possui uma temática empoderada. Com mensagens de superação do passado, libertação das amarras dos homens e do julgamento da sociedade, a música busca transmitir uma mensagem de afirmação pessoal. Com versos como “Se ele não me quis sereia, agora eu virei piranha”, as artistas estão determinadas a mostrar que não serão limitadas por nada nem ninguém, reafirmando sua liberdade e autenticidade.

Para o lançamento ser ainda mais completo, elas prepararam um videoclipe. Direto do fundo do mar, as cantoras trazem muita dança, além de um toque do filme “A Pequena Sereia”, incorporando elementos da estética cinematográfica. Segundo Lia, ambas estão preparadas para impressionar o público, trazendo tudo que os fãs esperam de duas das maiores drag queens do país.

“Trouxemos muita coreografia, muita sensualidade e as duas arrasando no videoclipe e na faixa. Tudo casou perfeitamente! Podem esperar muita beleza também, né? Porque se tem algo que elas estão é bonitas e gostosas”, afirma.

Além disso, a artista garante que a faixa será ideal para que os ouvintes se divirtam e se joguem ao som da batida. “Mais um ponto onde eu e a Pabllo nos encontramos é que fazemos música não só para nos divertir, mas também para que o público se divirta com a gente, e ‘Sereia’ vai trazer bastante disso!”, garante.

