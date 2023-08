Lia Clark mergulha em cenário cinematográfico no dance vídeo de ‘Sereia’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 08/08/2023 - 14:53 Compartilhe

Nesta terça-feira, 8, Lia Clark lança o dance vídeo de ‘Sereia‘, seu mais recente sucesso em parceria com PablloVittar. A produção, que traz uma coreografia envolvente e icônica, foi idealizada com a proposta de complementar a divulgação do single e apresentar um cenário inovador em 3D, transportando a artista para o fundo do mar.

A coreografia, que mistura elementos de jazz funk, funk, pop e vogue, foi cuidadosamente elaborada pelos coreógrafos Guitas e Jessi Muller, proporcionando uma experiência única ao público. O dance video mostra Lia dançando junto a um balé, em um cenário cenográfico que simula o mar, o habitat das sereias.

“A gente estava querendo fazer o dance vídeo antes mesmo do clipe, porque a coreografia é icônica, maravilhosa, traz muita coisa que eu gosto. Eu propus ao Guita de fazermos um dance video totalmente fora do convencional, que seria o fundo branco ou um estúdio de dança, e ele amou a ideia, começou a pesquisar e me veio com essa ideia do 3D”, conta Lia.

Lia conta que a produção apresenta uma imersão na temática das sereias, seguindo a linha cronológica apresentada no videoclipe oficial de “Sereia”. Enquanto o clipe mostra a reunião anual das sereias dentro de um templo, o dance video retrata o habitat natural das sereias, sob o mar, trazendo uma conexão complementar entre as produções.

“O conceito veio bem do que a gente achou que poderia complementar toda a divulgação e essa linha cronológica de sereias que a gente está trazendo, de reunião das sereias. Como no clipe não houve o fundo do mar, a gente aproveitou essa oportunidade para, no meio de toda a divulgação, a gente conseguir retratar o mar em tele, em divulgação e que fosse o local onde as sereias estão dançando”, explica a artista.

Tanto a Lia quanto o ballet gravaram cada parte individualmente, e foram unidos pela edição. DR1NHO, responsável pela criação em 3D da produção, conta que durante o processo criativo enfrentou alguns desafios, mas que não impediram a finalização impressionante do vídeo. . Segundo ele, para alcançar o realismo desejado, a equipe se atentou aos detalhes de luz, sombra e reflexos nos dançarinos, buscando trazer a herança ao ambiente cenográfico que simulava o fundo do mar.

“O que dá o realismo em um 3D é justamente a finalização, como ele é finalizado. O nosso maior desafio foi o tempo, porque é um processo diferente dos demais, ele é mais detalhado e complexo. Embora hoje em dia eu trabalhe com muitos recursos que já otimizam esse tempo, a gente está falando de uma máquina trabalhando, então o processo de renderização foi a parte mais importante. É um desafio, porque essa renderização depende dos computadores e da inteligência artificial para reproduzir aquilo e é no tempo deles”, conta.

Por outro lado, confessa que o resultado saiu melhor do que imaginavam. “A música trouxe esse tema que é perfeito, é gatilho na verdade pra quem trabalha com 3D, porque realmente é muito prazeroso esse caminho de criar outro universo que não seja o nosso. Levar eles pra debaixo d ‘água foi incrível, o resultado pra mim foi sensacional, todo mundo entregou muito e a vibe foi impecável”, declarou.

Com menos de um mês de lançamento, “Sereia” já se tornou um verdadeiro fenômeno nas plataformas de streaming, atingindo o Top Viral do Spotify Brasil e de Portugal. A música já acumula mais de 2,5 milhões de reproduções na plataforma, e o videoclipe já ultrapassou a marca de 1,7 milhão de visualizações.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias