LHColus Tecnologia Ltda: A excelência em engenharia aeronáutica

Fundada em 2008 em São José dos Campos, a LHColus Tecnologia Ltda é fruto da vasta experiência de Luís H. Colus, engenheiro que dedicou mais de 25 anos à indústria aeronáutica, com destaque para seu trabalho na EMBRAER e no desenvolvimento da fuselagem das aeronaves ERJ170/190. A empresa nasceu com a visão de proporcionar consultoria de engenharia aeronáutica de alto calibre, sustentada por profissionais que marcaram sua trajetória tanto na indústria aeroespacial quanto nas autoridades aeronáuticas brasileiras.

Com uma abordagem voltada para a empreitada global, a LHColus estabelece contratos com foco na aprovação final do projeto, alinhando-se intransigentemente aos objetivos de seus clientes. A empresa garante a aprovação dos projetos dentro dos prazos acordados, consolidando sua reputação de confiabilidade e eficácia.

A atuação da LHColus abrange desde a certificação de projetos de aeronaves junto às autoridades de certificação, desenvolvimento e análises de engenharia estrutural, até a assessoria em processos de validação de aeronaves estrangeiras no Brasil. Sua equipe multidisciplinar permite que projeto e engenharia trabalhem conjuntamente, otimizando soluções, reduzindo custos e atendendo às metas estabelecidas.

Orgulhosamente nacional e de capital totalmente privado, a LHColus mantém um padrão de qualidade em sintonia com as exigências da Anac/CTA. Seu compromisso é entregar soluções viáveis, com profissionais habituados aos regulamentos governamentais, sempre visando a excelência no produto final.

Saiba mais: lhcolus.com.br

