LG e Honda investem US$ 4,4 bilhões para produzir baterias de veículos elétricos

A fabricante de baterias sul-coreana LG e a montadora japonesa Honda estão investindo US$ 4,4 bilhões em uma joint venture nos Estados Unidos. O acordo produzirá baterias a veículos elétricos Honda no mercado norte-americano, informaram as duas empresas nesta segunda-feira, 29.

O local da fábrica ainda está indefinido, mas a construção começará no início de 2023, com a produção de células de bateria de íons e de lítio avançadas a partir do final de 2025. É provável que seja perto de Marysville, Ohio, ou Greensburg, Indiana, onde a Honda tem grandes fábricas que produzem seus modelos mais populares, como o Accord, o CR-V e o Civic.

A joint venture deve ser formada este ano, com o fechamento do negócio sujeito à aprovação das entidades regulatórias. “Nossa joint venture com a Honda, que tem uma reputação significativa, é mais um marco em nossa estratégia de médio a longo prazo de promover a eletrificação no mercado norte-americano em rápido crescimento”, disse Youngsoo Kwon, CEO da LG Energy Solution.

A fábrica produzirá baterias exclusivamente para veículos Honda montados na América do Norte, incluindo a marca de luxo Acura, de acordo com um comunicado conjunto.