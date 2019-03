Lexa sofre calote com trio elétrico e é obrigada a cancelar bloco em SP

A cantora Lexa se viu obrigada a cancelar sua apresentação no trio elétrico que estava previsto para ocorrer às 13h na cidade de São Paulo por levar calote da empresa responsável pelo veículo. Em seus stories ela falou sobre o caso.

“Trabalhei muito para pagar esse trio, paguei, e a pessoa responsável sumiu com meu dinheiro e o trio. Vou postar para vocês todas as notas e comprovações de todos os depósitos feitos. A questão é que as pessoas já viram que o trio não está lá”, disse a cantora aos prantos.

“Já fui atrás de vários trios para alugar, mas não tem cabimento pagar uma fortuna e ter que pagar de novo. E não tenho mais como cumprir o circuito! Simplesmente porque alguém pegou meu dinheiro e meu trio, e fugiu”, relatou.

Lexa também aproveitou para agradecer a cantora Preta Gil que, sensibilizado com o caso, convidou a funkeira e seus convidados para se apresentarem no mesmo trio da filha de Gilberto Gil.

“A Preta Gil me ligou para ir para o trio dela agora, trazer meus convidados… Ela viu meu desespero, porque estou atrás de qualquer trio. Peço de todo meu coração, quem puder ir, vá eu trio da Preta que serei muito grata.”