Lexa se manifesta após pedido de despejo: ‘Não devemos nada ao locador’

Lexa se pronunciou sobre a ordem de despejo que está enfrentando. De acordo com a colunista Fábia Oliveira, uma incorporadora entrou na justiça alegando que a cantora não está pagando o aluguel e condomínio de uma mansão no Rio de Janeiro.

Para a coluna, a funkeira negou as informações e disse que não está devendo nem um centavo.

“O locador sempre recebeu em dia todos os valores, inclusive, o valor referente ao vencimento no mês de junho, o qual ainda não venceu e já foi devidamente pago. Mesmo diante da ausência da nossa citação, temos um acordo em andamento com pedido de extinção do processo, com acordo que fizemos diretamente com a seguradora, justamente porque as falhas existentes no imóvel estão sendo sanadas. E, assim sendo, não devemos nada ao locador e o processo está em fase de finalização e com as partes satisfeitas”, declarou.

Segundo informações do processo judicial, ela estaria devendo R$ 33 mil reais.

