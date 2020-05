Lexa revela que fará vários procedimentos estéticos após pandemia

Lexa já sabe o que fará quando a quarentena por conta do novo coronavírus acabar. Nas redes sociais, a cantora revelou aos seguidores que pretende fazer uma série de procedimentos estéticos, como luzes no cabelo, troca de mega hair e manicure.

“Vou pintar a raiz do cabelo, colocar cílios postiços, fazer depilação a laser no bigode, pintar as unhas e tirar a sobrancelha”, disse nos Stories, do Instagram. “Estou cheia de ideas, uma delas é gastar um caminhão [de dinheiro] com procedimentos”, completou.

Em um dos Stories, Lexa chegou até a escrever que já está preparando o bolso para fazer os procedimentos estéticos. Confira o post abaixo: