Lexa revela que amiga famosa foi cupido no seu relacionamento com Ricardo Vianna

Lexa é só amores pelo novo namorado, Ricardo Vianna, e compartilhou com os seguidores no Instagram uma declaração ao ator, na última sexta-feira, 3.

A cantora publicou um vídeo com um compilado de momentos ao lado do gato e revelou o nome da amiga famosa que serviu de cupido do casal.

“Pisciana, né, mores. Bora ser feliz! Conheci esse gato em Noronha e peguei pra mim”, brincou ela na legenda da publicação, se referindo ao fatos de os dois terem começado a se relacionar logo após o fim de seu casamento com MC Guimê.

A revelação sobre quem aproximou o casal aconteceu quase sem querer. Nos comentários, a atriz e cantora Bruna Griphão prestou apoio ao novo casal e deixou um emoji de coração amarelo.

A resposta de Lexa ao comentário da ex-BBB não deixou dúvidas sobre como tudo começou: “Nosso cupido”, confessou a funkeira.

O affair com o ator Ricardo Vianna é o primeiro relacionamento público de Lexa desde o anúncio da separação de MC Guimê.

Lexa e Guimê terminaram o casamento no final de setembro em meio a polêmicas. Um mês depois, a cantora levantou suspeitas de affair com o ator.

