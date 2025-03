Lexa retorna às redes sociais e se emociona ao falar de uma música para a filha

A cantora Lexa, de 30 anos, retornou às redes sociais para conversar com os fãs depois de ter passado por um momento delicado. A artista não fazia publicações em vídeo desde a perda da filha, Sofia, e quebrou o silêncio na sexta-feira, 21.

O bebê, fruto do relacionamento de Lexa com o ator Ricardo Vianna, nasceu no dia 2 de fevereiro de 2025 e morreu três dias depois. No post, a artista desabafou e relatou que segue em contato com mães que tiveram histórias semelhantes.

“Oi, gente, quanto tempo que eu não converso com vocês aqui. A última vez que eu apareci foi em janeiro, conversando aqui com vocês. Postei algumas coisas, mas eu não estava falando. Não tinha vontade de estar falando. Mas depois do dia especial que eu tive, estou tendo vontade de gravar e conversar com vocês. Eu quero começar agradecendo todo o carinho e todo o amor que recebi. Eu li tantas mensagens, eu me senti tão acolhida, me senti amada. Quero agradecer. Eu conversei com tantas mães e pude já ser apoio de várias mães também”, disse.

Lexa ainda se emocionou ao contar que fez uma música para a filha. “Cada dia é um dia. Tem dia que eu estou um pouco melhor, tem dia que eu choro o dia inteiro. A gente aprende a lidar e a conviver com a dor. Hoje eu fiz a minha canção favorita. Hoje eu fiz uma música para a minha princesa. E fazer ao lado de pessoas que eu tanto admiro, que eu gosto muito. Eu cantei com toda a força do meu ser, com a minha alma e ver uma pessoa que também passou pelo que eu passei participando dessa música foi muito especial. Todo mundo estava sentindo a emoção, mas ele entendia”, completou.

Em outro momento, a artista compartilhou uma foto ao lado do produtor musical Jefferson Junior, que também enfrentou a perda de uma filha. “Ver uma pessoa, que também passou pelo o que eu passei, participando dessa música foi muito especial. Via que todo mundo estava sentindo a emoção, mas ele entendia.”, relatou Lexa.

Durante o Carnaval deste ano, a cantora publicou um vídeo em que aparecia emocionada assistindo ao desfile da escola de samba Unidos da Tijuca, da qual seria rainha de bateria. Apesar da gravação, Lexa não interagiu com os fãs.