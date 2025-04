Lexa reflete sobre luto após morte da filha: ‘Achar brechas pra ser feliz’

Lexa, 30 anos, usou o seu perfil no Instagram para refletir sobre o luto, após dois meses da morte de Sofia, sua filha com Ricardo Vianna, 32.

Nos Stories do Instagram, a cantora compartilhou uma frase que expressa o que está sentindo neste momento. “Ninguém te conta, mas sobreviver ao luto não é sobre ser forte o tempo todo… é sobre achar pequenas brechas pra ser feliz, mesmo carregando a saudade”, dizia mensagem.

O anúncio da morte de Sofia aconteceu no dia 10 de fevereiro. A menina nasceu antes do previsto, porque a artista foi diagnosticada com pré-eclâmpsia.

Ela ficou internada por cerca de duas semanas no Hospital e Maternidade Santa Joana, em São Paulo, e o quadro evoluiu para Síndrome de HELLP – complicação grave da pré-eclâmpsia, podendo causar danos em vários órgãos, como o fígado, e afetar a contagem de plaquetas sanguíneas. É uma condição que coloca em risco a vida da mãe e do bebê.

“Dia 02/02, às 15:03, o nosso milagre nasceu! Dia 05/02, minha filha amada nos deixou. Um luto e uma dor que eu nunca tinha visto igual. Vivi os dias mais difíceis da minha vida. Eu senti cada chutezinho, eu conversei com a barriga, eu idealizei e sonhei tantas coisas lindas para gente… Foram 25 semanas e quatro dias de uma gestação muito desejada!”, declarou Lexa, em post compartilhado com Ricardo, na ocasião.