Lexa rebate comentários de que teria ‘perdido a humildade’ após separação de Guimê

Lexa anunciou o fim do casamento com MC Guimê em setembro. Logo, repercutiu o boato de que ela teria o traído, como “troco” pela atitude que o cantor teve no BBB 23, que resultou em expulsão por importunação sexual. Mesmo em meio à polêmica, a artista tem mostrado nas redes sociais que sua vida segue feliz, fato que também está dando o que falar.

Após vídeos da cantora solteira viralizarem nas redes sociais, alguns internautas passaram a apontar que Lexa teria “perdido a humildade” após a separação. No sábado, 14, então, a artista rebateu tais comentários, negando a acusação.

“Tem gente falando que eu perdi a humildade (????), falando que eu tô fingindo ser feliz e brigando comigo porque eu tô postando vídeos felizes. Eu trato todo mundo com MUITO carinho e eu nunca arranjei treta com ninguém. Por que isso?”, rebateu ela no X, antigo Twitter.

