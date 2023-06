Lexa rebate comentário sobre traição de MC Guimê: ‘De nada me afeta’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 19/06/2023 - 7:42 Compartilhe

Lexa expôs publicamente a reconciliação com MC Guimê no último Dia dos Namorados. O casal havia se separado após o cantor ser acusado de importunação sexual no BBB 23, fato que também resultou em sua expulsão do reality show. Logo, a volta dos artistas tem dividido opiniões do público.

No Twitter, no último domingo (18), Lexa rebateu um seguidor que a alfinetou sobre ter sido traída pelo marido. “Como é a sensação de ter sido vítima de chifres e hoje ser hateada mais do que quem te chifrou?”, questionou o homem.

Como resposta, a cantora destacou a ascensão de seu sucesso. “Amor, os shows tão lotados e os ouvintes crescendo… e sinceramente? Não fiz nada de errado contra ninguém, então de nada me afeta”, garantiu ela.

