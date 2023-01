Lexa rebate boato de marketing em reconciliação com MC Guimê antes do BBB23

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 14/01/2023 - 21:32 Compartilhe

O fim do casamento de Lexa e MC Guimê, em outubro de 2022, surpreendeu o público. No entanto, em dezembro, os artistas anunciaram a reconciliação. Dias após reatar, o nome do funkeiro foi anunciado entre os participantes do grupo camarote do BBB23, que estreia na próxima segunda-feira (16). O fato, então, foi apontado como estratégia marketing.





Enquanto MC Guimê está confinado, Lexa segue do lado de fora acompanhando a repercussão. Irritada com o boato, a cantora usou o Instagram na última sexta-feira (13), para esclarecer o assunto, negando estratégia na reconciliação com o marido.

“Por respeito às pessoas que eu amo, que me seguem, nos seguem nas redes sociais, eu vou explicar. (…) A gente nunca se separou, a gente nunca tinha se separado, aí nos separamos, normal, como qualquer casal, altos e baixos. Durante esse período, chegou o convite do Big Brother para o Guimê. E aí, como nós voltamos, ele me contou. Quando a gente voltou, ele me contou”, iniciou Lexa.

Segundo a artista, ao saber da notícia, o apoiou. “E tem gente falando que foi marketing, não sei o quê. Gente, desculpa, um casamento de quase oito anos, vocês acham que eu ia ficar oito anos com alguém por causa de marketing?”, refletiu.





Por fim, Lexa disse que não voltará ao assunto. “Eu, como mulher, sempre me colocando nesse lugar de me justificar para não ficar com um ar de interesseira. Isso é horrível, não preciso disso, não preciso disso. Estou aqui só para ajudar, para ver o Guimê feliz e porque a gente se ama”, concluiu.

