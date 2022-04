Lexa ‘quica’ em Miami Beach e faz a alegria de fãs nas redes sociais: ‘Perfeita’

A cantora Lexa publicou um vídeo em seu Instagram, nesta segunda-feira (11), no qual aparece dançando em uma praia em Miami, na Flórida (EUA), ao som de “Kikada do Ano”, parceria dela com Léo Santana.

A funkeira mostrou toda sua desenvoltura dançando em um biquíni preto em frente a um posto de salva-vidas. “Kikada do ano em Miami Beach”, escreveu.



“Que mulher perfeita”, escreveu uma seguidora. “Nossa diva dominando tudo”, disse outro. “A mulher mais linda da atualidade. Sou seu fã, minha musa”, disse mais um.

Em seus stories, a funkeira compartilhou vários momentos de sua viagem por Miami. Em um deles, Lexa vai ao aeroporto buscar sua mãe, que estava chegando para encontrá-la.

Mais tarde, ela publicou um vídeo em um bar com um amigo, onde disse ter sido reconhecida por algum(a) funcionário(a) do bar, que chegou a lhe servir até pão de queijo.

