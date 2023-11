Lexa promove ‘varredura’ em sua equipe após vazar estratégia para abafar traição, diz colunista

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 14/11/2023 - 20:21 Para compartilhar:

A cantora Lexa estaria promovendo um clima de apreensão entre os membros de sua equipe após a veiculação de que ela teria um relacionamento com Gabriel Felinto, bailarino apontado como amante e pivô da separação da artista com MC Guimê.

Segundo publicação nesta terça-feira na coluna Daniel Nascimento, do jornal O Dia, a funkeira e sua mãe, Darlin, estariam empenhadas em descobrir quem teria vazado a informação sobre estratégia utilizada para abafar a suposta traição e focar no novo relacionamento da cantora.

Lexa e o ator Ricardo Vianna começaram a se relacionar um mês após o anúncio do fim do casamento da cantora com MC Guimê. A separação aconteceu em meio a polêmica de que a funkeira estaria envolvida com o bailarino Gabriel Felinto, que fazia parte da sua equipe.

Ainda de acordo com o colunista, o plano era expor ao máximo o relacionamento de Lexa com o ator, como noticiou a colunista Mariana Morais, do Correio Braziliense, para desviar a atenção do público sobre a suposta traição.

Ainda como parte da estratégia, Felinto seria, inicialmente, afastado dos palcos para, depois, ser demitido.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lexa (@lexa)

