Lexa posa de biquíni fio-dental e recebe chuva de elogios

Lexa não cansa de mostrar sua beleza aos seguidores do Instagram. A cantora apareceu com um biquíni colorido com a parte de baixo no estilo fio-dental enquanto estava hospedada em um hotel de luxo no Rio de Janeiro.

Com o bumbum à mostra, Lexa recebeu diversos elogios dos fãs. “Sol”, escreveu ela na legenda. “Maravilhosa”, escreveu um. “Deusa”, disse outro. “Perfeita demais”, declarou uma terceira.

Confira:

