Lexa planeja volta aos palcos após luto pela filha: ‘Muito trabalho pela frente’

Lexa enfrentou um período muito difícil, no começo deste ano, depois de ter vivido a felicidade com a expectativa da maternidade. A cantora foi internada com pré-eclâmpsia aos seis meses de gestação, e perdeu a filha, Sofia, que nasceu prematura e morreu três dias após o parto.

Em meio ao luto, a artista curtiu uns dias de descanso ao lado do marido, o ator Ricardo Vianna, e agora está em fase de preparação para retomar a agenda de apresentações. Na tarde desta quinta-feira, 13, Lexa se reuniu com sua equipe para definir os próximos passos no seu retorno aos palcos.

“Primeira vez que vejo a maioria do meu time pessoalmente esse ano (ficou faltando gente). Foi especial voltar para o meu escritório, para a minha sala e retornar de forma gradativa ao trabalho”, escreveu ela ao compartilhar, nos Stories do Instagram, vídeo ao lado de sua equipe.

A artista foi recebida no escritório com uma surpresa preparada pelos colegas de trabalho. Sem conter o sorriso de gratidão, ela ganhou flores, abraços e uma declaração da mãe, Darlin Ferrattry.

“Hoje é um dia de recomeço e início de muito trabalho pela frente. Amamos você”, escreveu a genitora ao publicar os registros nas redes sociais.