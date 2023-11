Lexa participa da Parada do Orgulho LGBTI+ em Copacabana e namorado elogia: ‘Deusa’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 19/11/2023 - 20:09 Para compartilhar:

A cantora Lexa foi o grande nome da Parada do Orgulho LGBTI+ Rio, em Copacabana, zona sul da capital, que aconteceu neste domingo, 19. Antes de entrar com o trio elétrico na Avenida Atlântica para arrastar uma multidão pela orla, a funkeira adiantou para seus seguidores no Instagram o look sexy eleito para a apresentação.

Surpreendeu fãs e arrancou elogio do namorado, o ator Ricardo Vianna, que deixou mensagem nos comentários da postagem no Feed.

“Deusa”, derreteu-se ele ao se deparar com a produção da amada. Ainda no camarim para os preparativos, os dois foram só carinho e troca de afeto.

“Pronta pra Parada de Copacabana! Viva o Amor!”, escreveu a cantora na legenda da publicação, seguindo com um emoji da bandeira símbolo LGBT.

A Parada do Orgulho LGBTI+ Rio foi organizada pelo Grupo Arco-Íris e contou com oito trios elétricos. Lexa foi a principal atração da festa, que apresentou, ainda, outros 50 artistas.

