Lexa mostra Ricardo Vianna beijando a barriguinha de grávida: ‘Chamego do pai’

A cantora Lexa, 29 anos, compartilhou um momento fofo do noivo, o ator Ricardo Vianna, 32, beijando a sua barriguinha de grávida. Ela está com 5 meses de gestação e anunciou há duas semanas estar à espera do primeiro filho.

“Tem alguém recebendo chamego do pai”, escreveu ela ao publicar a imagem nos Stories do Instagram, nesta quinta-feira, 14.

O casal está junto desde o final do ano passado e noivou em fevereiro último, quando o artista pediu a mão da cantora em casamento durante uma viagem à Noruega. Ele já é pai de Cecília, de 9 anos, de um relacionamento anterior.

A revelação do sexo do bebê aconteceu com uma festa para a família e amigos, no início de novembro, quando a funkeira disse já ter escolhido o nome da criança, Sofia.

“Eu vou chamar de Soso”, contou a mais nova mamãe do pedaço em postagem no X.

