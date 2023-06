Lexa lança ‘Libera a Pressão’ e se torna a primeira brasileira da Sprite Spotlight

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 23/06/2023 - 15:50 Compartilhe

Lexa lançou nesta sexta-feira (23) a canção “Libera a Pressão”. A faixa, que acompanha um clipe, apresenta a segunda temporada da plataforma global de música Sprite Spotlight.

A novidade, inclusive, dá a artista o título de primeira brasileira da Sprite Spotlight. O inovador programa global de música de Sprite apresenta uma seleção de estrelas vindas de todo o mundo: Lexa, Feid, Cassper Nyovest e Lay Zhang. A escolha é inspirada no sucesso da temporada passada, quando alcançou com êxito o objetivo de reunir artistas engajados, com pontos de vista únicos, para compor uma nova música de forma original.

“É indescritível representar artistas femininas nesta formação incrível e colaborar com talentos de todo o mundo para trazer novas composições com Sprite. Música e movimento são tão importantes para mim, é o que me mantém feliz e sã. É maravilhoso compartilhar e inspirar as pessoas a usarem a música e a dança para se manterem fortes, especialmente por vivermos altos e baixos”, comemorou a cantora.

Este ano, também, Sprite Spotlight faz parceria com o escritor, produtor e vencedor de três prêmios Grammy, o vocalista do OneRepublic, Ryan Tedder, para celebrar a rica história musical e os legados culturais de diversas partes do mundo.

“Nosso objetivo com Sprite Spotlight é quebrar o molde da música tradicional, buscando uma parceria de marca com uma plataforma inovadora que reúne histórias e novas músicas no mesmo lugar, colocando-as no centro de tudo”, destacou Joshua Burke, chefe global de marketing de música e cultura, The Coca-Cola Company.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias