Lexa ganha direito de não ser despejada após cobrança

A cantora Lexa ganhou na Justiça o direito de não ser despejada, de acordo com a Folha de S.Paulo. Ela está sendo processada por uma construtora que alega que a cantora tem uma dívida de mais de R$ 100 mil.

Segundo o jornal, o juiz indeferiu, no dia 12 de abril, o pedido de despejo da empresa alegando que não havia elementos capazes de demonstrar o aparente direito do autor em prosseguir com isso. O valor, segundo o TJ-RJ, seria de R$ 33,3 mil referentes a novembro e dezembro de 2020.

Trata-se de uma decisão liminar, ou seja, o mérito da ação ainda será julgado. Na denúncia, a empresa Inteligência Engenharia Incorporação e Construção afirma que o valor que não teria sido pago contempla IPTU, aluguel e seguro fiança.

A construtora diz que Lexa alugou o imóvel na região do Recreio dos Bandeirantes em meados de setembro ou outubro de 2020 e que desde o início não pagou aluguel, IPTU e outras despesas.

Teria ficado, inclusive, com a conta de luz em atraso por algum tempo até que a empresa de energia teria cortado o fornecimento. Segundo a empresa, o seguro vem pagando em nome de Lexa as dívidas que ela teria acumulado. Em paralelo, tem cobrado da artista as parcelas que hoje somariam mais de R$ 100 mil.

“Depois que reportagens saíram na imprensa, a advogada da inquilina [Lexa] nos procurou para um acordo que ainda não foi celebrado. Ela disse que vai quitar a dívida”, afirma a empresa.

Veja também