Lexa ganha declaração romântica de aniversário de Ricardo Vianna: ‘mudou a minha vida’

“Essa mulher mudou minha vida, assim como muda de todos que convivem com ela. Eu me sinto mais maduro, me sinto muito amado e não me canso de elogiá-la, admirá-la, seja dormindo (coisa mais linda) ou acordada (admirando suas atitudes e forma de enxergar a vida)”, falou.

“Meu amor, eu só tenho a agradecer por ter você nessa jornada comigo, por dormir e acordar do seu lado, por cada conversa, por cada carinho, cada risada, cada lágrima que cai dos meus olhos quando te vejo feliz, emocionada ou até mesmo triste”, comentou.