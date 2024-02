Lexa fica noiva de Ricardo Vianna cinco meses após se separar de MC Guimê: ‘Ela disse sim’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 26/02/2024 - 20:49 Para compartilhar:

Lexa e Ricardo Vianna estão noivos! O pedido de noivado foi feito pelo ator no último domingo, 25, durante viagem do casal à Noruega, para ver a aurora boreal. O momento romântico foi compartilhado pelos pombinhos em seus perfis no Instagram, nesta segunda-feira, 26.

“Ela disse sim. A vida é uma caixinha de surpresas. De Noronha até a Noruega. Do calor até o frio acima do ártico. O nosso amor vive, nos alimenta, nos faz crescer, amadurecer e entender que temos um ao outro”, começou ele na legenda da publicação, lembrando quando eles se conheceram, no arquipélago de Fernando de Noronha, em Pernambuco.

“Me sinto abençoado e sou muito grato por ter você em minha vida, meu amor. Eu te amo taaaanto! Espero conseguir te fazer a mulher mais feliz desse mundo”, continuou.

“Como um amante da natureza digo que não poderíamos ter uma benção maior do que a noite de ontem. Cercado por montanhas, mar ao nosso lado e aurora boreal dançando no céu”, comemorou ele na publicação com um carrossel no Feed do Instagram.

Famosos como Thais Fersoza, Maísa e Bruna Griphao parabenizaram o casal.

Lexa e Ricardo Vianna assumiram o relacionamento no início de novembro de 2023, apenas dois meses após chegar ao fim o casamento da cantora com MC Guimê.

