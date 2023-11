Lexa faz desabafo sobre MC Guimê e chora: ‘Só eu sei o que eu vivi’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 11/11/2023 - 8:24 Para compartilhar:

Na madrugada deste sábado, 11, Lexa compartilhou um desabafo, rebatendo as críticas que tem recebido por postar uma série de fotos exibindo sua felicidade, após o término da relação com MC Guimê. Na legenda dessa publicação, a cantora escreveu apenas “carta aberta”.

“Por muitos anos, eu sonhei com uma família de margarina, eu fui condicionada a perdoar, a ficar tudo bem. Só eu sei o que eu vivi. Eu vejo muitas pessoas falando várias coisas, mas no fundo só você sabe o que você viveu. Só eu sei o que eu vivi, o que eu aguentei. O que vocês viram foi só a ponta do iceberg”, começou a cantora, ressaltando que os fãs não sabem o que ela passou.

Na sequência, falou sobre “dependência emocional”: “Eu demorei muito para identificar a minha dependência emocional. Não foi fácil, porque eu estava vendo que eu estava passando por cima de tudo, disposta a qualquer coisa pra dar certo. Graças a Deus, hoje eu enxergo isso”.

Ao falar sobre as críticas, Lexa chegou a chorar relatando a situação: “Eu só não posso ficar sendo atacada aqui por não estar chorando mais. Tô chorando agora porque eu tô sufocada. Mas eu não posso ficar sofrendo. Vocês querem me ver sofrer? Porque sorrir tá atingindo algumas pessoas, não entendo o porquê”.

“Só eu sei o que eu vivi. Por muitas vezes, no início do meu outro relacionamento, eu ouvi que eu estava por interesse. E acho que está aí, o tempo provou que esse não é o caso. E só eu sei tudo o que foi vivido. Eu só quero viver em paz daqui pra frente”, finalizou.

