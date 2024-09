Lexa faz desabafo sobre dívida milionária com MC Guimê: ‘Sou a única tentando’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 28/09/2024 - 21:39 Para compartilhar:

A cantora Lexa usou as redes sociais neste sábado, 28, para se pronunciar sobre uma dívida milionária referente a uma mansão em Alphaville, São Paulo, adquirida por seu ex-marido, MC Guimê. O imóvel foi comprado pelo cantor em 2016, dois anos antes de o casal oficializar a união em regime de comunhão total de bens.

Com o fim do casamento, em setembro de 2023, Lexa passou a ser cobrada pelas parcelas atrasadas — acumulando uma dívida que, inicialmente, era de R$ 777 mil, mas que já ultrapassa os R$ 3 milhões, segundo informações da “Folha de S.Paulo”.

“Esse imbróglio da casa já vem se estendendo há muito tempo. Tento acordo há anos, mas tento sozinha. Essa dívida é minha sozinha? Não”, desabafou a cantora. Lexa esclareceu que não participou da negociação da compra do imóvel, pois ainda morava no Rio de Janeiro na época. “Não assinei e nem conheço os credores, mas, como me casei, a dívida que era do meu ex veio para mim também”, afirmou.

A artista revelou que há anos busca um acordo com os credores, mas as negociações têm sido complicadas. “Chegaram a aceitar o acordo que mandei, e eles mandaram uma contraproposta. Aceitei e depois eles pediram mais. Estou sozinha para resolver esse superproblema. É sempre mais, mais e mais. Não conheço essas pessoas e sou a única que estou tentando resolver”, lamentou Lexa.

O processo judicial referente ao caso tramita desde 2022, e a dívida continua a aumentar. “Se estava prestes a fechar o valor, por que agora é vexatório? Sendo que eles haviam concordado. Sai matérias e mais matérias. Vocês acham certo eu pagar sozinha por isso? Perto do acordo ser fechado, pedirem mais o tempo todo. O que era x, agora é 2x”, declarou.

Lexa também criticou a falta de ação de MC Guimê para resolver a situação: “Tento o acordo há anos e só vejo meu nome sair na mídia e lendo barbaridades de pessoas que não tem noção que está acontecendo. A outra pessoa não mexe nada para resolver”, concluiu.

Atualmente, Lexa está em um relacionamento com o ator e modelo Ricardo Vianna. Os dois ficaram noivos em fevereiro.