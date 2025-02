Lexa faz desabafo em seu aniversário de 30 anos sobre perder a filha: ‘Maior amor’

Lexa completa 30 anos neste sábado, 22, ainda sob a dor de ter perdido sua primeira filha, Sofia, que nasceu prematuramente no dia 2 deste mês e faleceu três dias após. Ela usou as redes sociais para compartilhar uma reflexão sobre seu aniversário e agradecer por ter conhecido a menina.

A cantora teve pré-eclâmpsia prematura e foi internada às pressas em estado grave, em São Paulo, no dia 20, com 23 semanas de gestação. A criança era fruto de seu relacionamento com o ator Ricardo Vianna, 32, de quem ela ficou noiva em fevereiro de 2024, na Noruega, sob a aurora boreal.

Através dos Stories do Instagram, a artista também agradeceu o apoio dos fãs, que enviaram mensagens de carinho durante o seu período de internação.

“Em meio às lágrimas, venho agradecer todas as mensagens de amor. Hoje, dia 22, é meu aniversário de 30 anos. Nossa, eu vivi muuuuitas coisas até aqui e venho louvar a Deus pela oportunidade mais importante… Ter conhecido o maior amor da minha vida, a minha filha Sofia. Obrigada, Senhor, pela vida de cada um de vocês que estão aqui torcendo por mim, pela minha família maravilhosa e pela minha vida…”, compartilhou ela em texto.

Pouco depois, a funkeira repostou homenagens que recebeu de fãs com imagens de várias fases de sua vida desde a infância, e depoimentos carinhosos.

Lexa falou pela primeira vez sobre a perda de sua filha em uma entrevista concedida para o “Fantástico” (TV Globo), que vai ao ar no próximo domingo, 23.

“Eu falei: ‘vou até o meu limite, se possível’. E eu realmente beirei a morte tentando salvar minha filha”, diz ela em trecho divulgado nesta semana sobre seu relato ao Dr. Drauzio Varella.