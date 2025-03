Lexa faz declaração emocionante após morte da filha: ‘Puerpério sem a minha bebê’

Lexa utilizou as redes socias para fazer uma emocionante declaração para sua filha Sofia, que faleceu no inicio de fevereiro. A cantora, que está viajando pela África do Sul, desabafou sobre como foi enfrentar o puerpério sem a bebê.

“Viajar faz bem pra alma né? Quantas vezes eu fechei os olhos e conversei com a minha pequinininha. Eu sempre procurava a estrela mais brilhosa e começava a me declarar”, começou pelo relato no Instagram.

A artista ainda falou sobre a dificuldade que enfrentou durante o resguardo, período pós-parto com bastante sensibilidade emocional. “Passar pelo puerpério sem a minha bebê não foi fácil, olhar pro meu corpo e ver as cicatrizes que ficaram sem a maior recompensa.. é muito duro.”

No final, Lexa ainda falou sobre sua expectativa ao voltar para a rotina: “Foram dias especiais, onde eu mais sorri do que eu chorei… então valeu a pena! Agora é voltar aos poucos e fazer o que eu amo”.