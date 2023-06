Lexa explica decisão de reatar com MC Guimê: ‘Vi quantas coisas boas ele fez para mim’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 21/06/2023 - 10:16 Compartilhe

A cantora Lexa expôs publicamente a reconciliação com MC Guimê no último Dia dos Namorados. A decisão dividiu opiniões, devido ao que motivou o rompimento do casal: a expulsão do funkeiro do BBB 23 por importunação sexual. Após críticas, a artista explicou o que considerou para reatar com o marido.

Em participação no “Podcats”, na última terça-feira (20), Lexa relembrou: “Pedi para ele que eu tivesse um tempo para entender como as coisas estariam na minha cabeça. Eu podia muito bem acordar um dia e dizer: ‘Não dá, não consigo conviver com a problemática e situação’”.

Segundo a cantora, ela precisou do tempo pra pensar e entender como estava sua cabeça. “E é aquilo, foi um momento de exposição”, observou, pontuando que, em quase 10 anos de carreira, nunca esteve envolvida em polêmica.

“Eu amo muito o Guimê, vi quantas coisas boas ele fez pra mim, levei isso em consideração”, explicou. “O que ele fez não tem justificativa, ele mesmo sabe disso e acho que todo mundo tem essa compreensão. O primeiro passo para você desculpar alguém, é quando você vê da pessoa realmente mudança”, explicou Lexa.

