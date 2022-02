Lexa explica como contou para Maíra Cardi sobre as traições de Arthur Aguiar

Após o vazamento da entrevista de Maíra Cardi ao “Hora do Faro”, que ainda não foi ao ar, Lexa explicou como contou para a coach de emagrecimento sobre as infidelidades do marido, o ator Arthur Aguiar. No Twitter, a funkeira fez um desabafo detalhando aos fãs sobre sua amizade com Maíra.

“Eu sempre fui muito amiga da Maira e como amiga quando descobri, na mesma hora contei. A história explodiu e eu sempre fiquei na minha”, começa. “Dei apoio pra ela e no desenrolar de tudo eles voltaram. Eu, automaticamente, me afastei por não me sentir confortável com toda a situação? Passou um tempo e há uns 5 meses atrás recebi uma mensagem do próprio Arthur Aguiar me agradecendo por ter falado. No áudio, ele falou que através da minha revelação ele pode se tornar uma pessoa melhor, mais próxima de Deus e que entendia todo os erros dele. Agora, eu e Mayra Cardi estamos próximas novamente”, acrescenta Lexa.

“Eu torço todos os dias pela felicidade dela, e eu senti que ele foi sincero no áudio. Enfim, só pra esclarecer tudo mesmo. Hoje, eu acredito na mudança do Arthur Aguiar porque todo mundo precisa ter uma chance e a Maira sabe o que é melhor pra ela. É isso galera!”, finaliza.

Veja a sequência de tweets:

