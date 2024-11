Lexa e Ricardo Vianna anunciam que estão à espera de uma menina

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 04/11/2024 - 7:51 Para compartilhar:

A cantora Lexa e o namorado Ricardo Vianna organizaram um chá revelação neste domingo, 3, para descobrir o sexo do primeiro filho que estão esperando. E eles serão pais de uma menina.

A artista abriu uma live no Instagram para compartilhar o momento da revelação com seus fãs, e mais de 100 mil pessoas acompanharam com ela o anúncio.

Lexa e Ricardo Vianna contaram também que já escolheram o nome da bebê, que se chamará Sofia.

Antes da revelação, Lexa confessou que estava dividida. “Sempre achei minha vida inteira que eu teria um menino. [As pessoas diziam:] ‘Mãe de menino, tem cara de mãe de menino'”, começou.

“Porém, semana passada, eu sonhei duas vezes: uma com a médica me contando que era menina, e eu dizendo ‘por que você está me contando? Eu tenho um chá revelação!’, e no dia seguinte [sonhei] com tudo rosa”, completou.

Sofia será a primeira filha de cantora, enquanto que ator já é pai de Cecília, de 9 anos, fruto do relacionamento com a empresária Aline Krykhtine.