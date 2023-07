Lexa e MC Guimê ignoram polêmicas e fazem mais uma viagem romântica

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 11/07/2023 - 7:53 Compartilhe

A cantora Lexa expôs publicamente a reconciliação com MC Guimê no último Dia dos Namorados. A decisão dividiu opiniões, devido ao que motivou o rompimento do casal: a expulsão do funkeiro do BBB 23 por importunação sexual. O casal também se envolveu em outra polêmica recentemente: uma dívida por falta de pagamentos de um imóvel alugado em um condomínio no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro; paga após a exposição do caso.

Apesar dos problemas expostos na mídia, Lexa e Guimê optaram ignorá-los e estão usando as redes sociais para reforçar a união. Na segunda-feira, 10, inclusive, a cantora mostrou mais uma viagem romântica ao lado do marido.

Em um vídeo publicado na rede social, os artistas aparecem em clima de romance, com beijos e troca de carinhos em frente à Torre Eiffel, em Paris, na França. A publicação está rendendo comentários. Enquanto alguns elogiam o cuidado do cantor com Lexa, outros fazem trocadilho com o nome do monumento francês, dizendo que “até a torre é fiel e o MC Guimê não”.

