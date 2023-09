Lexa e MC Guimê: casamento perfeito, traição em rede nacional e nova separação

Letícia Senai Letícia Sena - https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 21/09/2023 - 16:27 Compartilhe

A bruxa está solta! Mais um relacionamento chegou ao fim no meio artístico. Na tarde desta quinta-feira, 21, Lexa fez uma publicação em sua rede social para anunciar que seu casamento com MC Guimê acabou pela terceira vez.

+Letícia Sabatella: psicólogo explica como diagnosticar autismo na fase adulta

+Médica explica quadro clínico de Faustão após apresentador ser internado às pressas

“Eu e Guimê não estamos mais juntos. Tentamos, mas decidimos seguir caminhos diferentes. Em respeito aos fãs, estou me pronunciando. Mas não quero mais falar sobre o assunto”, escreveu a cantora nos Stories do Instagram.

O agora ex-casal teve idas e vindas nos últimos anos. Em outubro de 2022, eles anunciaram o fim do casamento, e em junho de 2023, reataram. A IstoÉ Gente faz uma retrospectiva do relacionamento de Lexa e MC Guimê, que sempre passou uma imagem de ser uma relação perfeita. Confira!

Importunação sexual no BBB 23 e segunda separação

No começo deste ano, Guimê e Antônio Cara de Sapato foram expulsos do ‘BBB 23’, após assediarem a nova confinada do México, Dania Mendez. Na ocasião, o funkeiro, por diversas vezes, passou a mão na mexicana, já o lutador de jiu-jítsu imobilizou Dania para beijá-la.

Após o ocorrido, Lexa, esposa de Guimê, se pronunciou sobre o assunto em seu perfil no Twitter: “Eu sei a mulher INCRÍVEL que eu sou, ajudando o tempo todo, erguendo, falando bem, me envolvendo em tretas que não são minhas… quem me acompanha sabe que eu me dediquei 101% por tudo, para vê-lo brilhar… não durmo direito, parei a minha vida pra ver o Guimê acontecer”.

E completou: “Eu não tô bem.. preciso de um tempo pra mim. Até logo… não sei quando voltarei por aqui.” Como tudo começou Lexa e Guimê começaram a namorar em 2015, quando se conheceram nos bastidores de um show. Três anos depois, eles se casaram na Catedral da Sé, em São Paulo. A lua de mel dos cantores foi nas ilhas St. Maarten, St. Barth e Anguilla, no Caribe. Relacionamento perfeito Nas redes sociais, o casal sempre foi visto como um modelo de ‘meta de relacionamento’, por não se envolverem em polêmicas, aparecerem sempre apaixonados e mostrando uma relação perfeita. Primeira separação Lexa e MC Guimê pegaram os fãs de surpresa ao anunciarem o fim do casamento em outubro de 2022. Reataram o casamento Depois de ficarem um tempo separados, Lexa e Guimê reataram o casamento. No dia 27 de dezembro de 2022, o casal contou aos seguidores sobre a grande novidade, sendo que pouco tempo depois o funkeiro foi confinado com um dos participantes do ‘BBB23’. Tatuagem Guimê tem o rosto de Lexa tatuado em sua perna. No desenho, a cantora aparece vestida de noiva. “Eternizei na pele uma pessoa que já está eternizada em minha alma e no meu coração desde que conheci. É o símbolo do meu amor e gratidão. Decidi te presentear fazendo essa loucura de amor, disse ele sobre a homenagem a amada. E ela respondeu: “Te amo para sempre. Obrigada pelo presente de aniversário”. Dívida de MC Guimê

Em março deste ano, a Justiça de São Paulo autorizou que 30% dos rendimentos mensais de Lexa sejam penhorados mensalmente até o pagamento completo de uma dívida de seu marido, MC Guimê. De acordo com o jornal O Globo, de onde são as informações, Guimê teria adquirido um imóvel de R$ 2,2 milhões em 2016, mas deixado de pagar R$ 777 mil. Em adição a este valor, o funkeiro ainda foi condenado a restituir R$ 421 mil mais correções aos antigos proprietários da casa.

Lexa pode ter de pagar cerca de R$ 2,9 milhões, já que é casada com o ex-BBB em comunhão universal de bens. No entanto, a defesa da cantora ainda pode recorrer, já que a aquisição do bem aconteceu antes do casamento.

Na época, a nossa reportagem procurou a advogada familiarista Antília da Monteira Reis, que explicou se Lexa pode ser obrigada a pagar dívida do ex-marido.

“O cônjuge só será cobrado de dívida de seu parceiro quando o casamento for comunhão parcial de bens, nos termos do artigo 1658 e 1660 do Código Civil”, começou Antília.

“O credor poderá sujeitar o patrimônio de MC Guimê e Lexa, ainda que a dívida seja de apenas de MC Guimê, se provar que Lexa usufruiu ou teve participação na dívida. Caso contrário, só MC Guimê que a contraiu responderá, não se podendo atingir os bens da cantora Lexa. Também deverá provar que na compra do referido imóvel MC Guimê estava casado de direito no papel com a cantora Lexa”. “Ela não responde com os bens particulares dela, mas podem responder como bens comuns do casal. O credor tem que provar que ela foi beneficiada com a compra do imóvel. Se ela morou no imóvel que não foi pago estando casada, aí ela terá responsabilidade solidária”, completou a advogada familiarista.



Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias