Lexa e Guimê têm passaportes bloqueados na Justiça por dívida de imóvel em SP

de Redaçãoi de Redação - https://istoe.com.br/autor/de-redacao/ 19/08/2024 - 21:56

A Justiça do estado de São Paulo determinou o bloqueio dos passaportes dos cantores MC Guimê e Lexa, em ação que analisa dívida na compra de um imóvel realizada pelo funkeiro, segundo o colunista Leo Dias, em publicação nesta segunda-feira, 19.

A dívida é do cantor, mas o processo cita a funkeira por ela ter sido casada com Guimê na ocasião da compra.

Os artistas seguem sem quitar as parcelas do total devido, e as buscas de bens não tiveram sucesso, sendo, então, consideradas “infrutíferas”. Porém, ainda segundo o colunista, o processo aponta que os cantores mantêm “padrão de vida bastante elevado”.

Carteiras de habilitação e cartões de crédito dos dois seguem ativos, mas ainda podem ser bloqueados.

A Justiça já havia autorizado, em 2023, que 30% dos rendimentos mensais de Lexa fossem penhorados até que o pagamento da dívida de Guimê fosse concluído.

No mesmo ano, o cantor perdeu uma ação contra os donos do local e foi condenado a pagar os advogados da parte que venceu o processo. Na ocasião, a Justiça pedia R$ 421 mil, mais correção.